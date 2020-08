Le quotidien chinois de référence Global Times a publié un éditorial assez surprenant dans lequel il expose de manière explicite et concise la position de la Chine face à la crise de Huawei et de ByteDance.

Pour cet éditorial, c’est le manque de compétitivité induite par la chute des États-Unis dans une forme de chaos systématique accéléré par la pandémie du COVID-19 qui force Washington à utiliser la force brutale pour neutraliser toute concurrence technologique ou économique mettant à mal les structures rigides de son avance acquise par les premières innovations pionnières. Selon l’editorial, les faiblesses de la Chine ne sont que temporaires dans cette guerre longue et prolongée. Extrait:

En interdisant Huawei, les États-Unis accuseront un retard en matière de technologie 5G. En interdisant [l’application] TikTok, les États-Unis porteront atteinte à leur propre diversité sur Internet et leur croyance dans la liberté et la démocratie. Quand des choses similaires arrivent de plus en plus souvent, les États-Unis s’enfonceront un peu plus dans le déclin. Les États-Unis sont un pionnier de l’internet global et ont créé Google, Facebook, Twitter et YouTube. Cependant, durant les récentes années, la structure de l’internet US s’est avérée rigide.

Les stars montantes comme ByteDance continuent à émerger dans le secteur de l’internet chinois, démontrant une grande vitalité. La Chine connaît ses déficiences, lutte pour devenir plus forte et adhère à un monde ouvert. Les États-Unis sont à l’opposé de plus en plus enveloppés dans l’arrogance, l’exclusion et une attitude négative. Le peuple chinois ne devrait pas découragé par des échecs temporaires ou par notre position plus faibles dans une confrontation entre la Chine et les États-Unis. Ce qui importe le plus est que la tendance du progrès rapide de la Chine ne soit pas changé.

Nous devons admettre nos propres faiblesses et savoir que la route devant nous est dure et sinueuse. Dans le même temps, nous devons voir le progrès de la Chine révélé au cours des frictions actuelles tout en ayant une confiance absolue dans le futur. Une telle attitude positive et rationnelle fera de la Chine, la gigantesque économie émergente, invincible.