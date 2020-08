Deux Su-30MKI escortant les cinq premiers Dassault Rafale livrés à l’Inde lors de la phase finale de leur itinéraire en provenance de France.

L’armée de l’air française a ravitaillé dans les airs les Dassault Rafale indiens

L’Inde fait partie des quatre clients ayant acquis le Dassault Rafale (Qatar, Égypte, Emirats Arabes Unis, Inde). Cette acquisition a cependant pris en Inde une dimension extrême à New Delhi où le pouvoir assimile la livraison en retard des premiers Dassault Rafale à une victoire militaire écrasante sur la Chine et le Pakistan. Les milieux ultra-nationalistes hindous du BJP ont induit une ferveur extrême autour de cette acquisition qualifiée de miracle même si elle suscite des critiques relatives à son coût très élevé (de rares éditoriaux critiquent tout le processus de négociations et d’acquisition en rappelant que le coût unitaire de cet appareil de quatrième génération avoisine les 300 millions de dollars USD, soit le coût d’un avion de combat de cinquième génération). Cea accusations n’empêchent pas la ferveur qui se répand en Inde autour de cet appareil au point où un gourou proche du parti au pouvoir a fini par le déïfier. Le culte du Rafale en Inde n’est pas un vain mot. Les critiques et les soupçons de corruption entourant le contrat passent aux oubliettes.

