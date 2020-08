De la base US d’Al-Dhafra aux Emirats Arabes Unis jusqu’au-dessus du désert du Néguev dans le Sud d’Israël et non loin de la bande assiégée de Gaza, les forces aériennes US et israéliennes ont mené leur second exercice conjoint baptisé « Enduring Lightning II ».

Cet exercice est mené par l’US Air Force CentCom et les forces aériennes israéliennes (IAF) depuis le 02 août 2020.

La 140ème escadrille de F-35I Adir des forces aériennes israéliennes a participé aux côtés de la 421ème escadrille expéditionnaire d’avions de combat F-35A et la 908 escadre expéditionnaire de réapprovisionnement (KC-10 Extender). Cet exercice a également vu la participation de la 122ème escadrille de l’IAF opérant un appareil « Nachshon » contrôlant le trafic aérien.

Cet exercice conjoint a simulé des opérations contre des « adversaires régionaux » du tandem Washington/Tel-Aviv, une vague dénomination désignant l’Iran, la Syrie et la Russie.

Cet exercice coïncide avec une série de raids et une série d’explosions mystérieuses affectant depuis quelques temps des installations sensibles, des sites industriels, des infrastructures, des bâtiments de surface et des centrales d’énergie au Moyen-Orient et dans le Golfe.

