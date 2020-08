L’incendie a été utilisé comme un camouflage. Les gigantesques explosions ayant dévasté le port de Beyrouth seraient le résultat d’un raid d’un type nouveau ayant utilisé un nouveau type de missile ou de bombes similaires au MOAB (Mother Of All Bombs) et contenant de l’uranium appauvri.

Selon des sources anonymes du Pentagone, la thèse de l’accident ne tient pas une seule seconde. La nature de la cible et sa confidentialité ne permet aucun doute à ce sujet.

La thèse la plus avancée et en passe de devenir officielle, y compris par le gouvernement libanais, est celle de l’explosion d’un entrepôt contenant plus de 2000 tonnes de nitrates d’ammonium et des objets pyrotechniques saisis depuis des années.

La ville de Beyrouth a été déclarée ville sinistrée à l’issue d’une réunion du haut conseil de défense, lequel a recommandé au gouvernement libanais de décréter l’état d’urgence.

