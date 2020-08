Pour mémoire, voici une chronologie succinte et non exhaustive des évènements liés aux explosions du port de Beyrouth, au Liban:

26 juin 2020: Départ de feu suivi d’une explosion dans un centre militaire de recherche& développement sis dans une zone industrielle en Iran

01 juillet 2020: Explosion dans une centrale nucléaire, Bouchehr, Iran. Causes non divulguées.

12 juillet 2020: Départ de feu à bord du navire de combat amphibie USS Bonhomme Richard, base navale de San Diego, Californie. Causes non divulguées.

13 juillet 2020: un Think Tank US proche de la CIA prévoit un été plein d’explosions et d’actions de sabotage visant les installations nucléaires iraniennes

15 juillet 2020: Départs de feu et explosions dans le port de la ville de Bouchehr sur le Golfe arabo-persique. Sept bateaux iraniens incendiés. Cause non divulguées.

17 juillet 2020: Incendie dans une usine chimique à Atlanta, USA.

19 juillet 2020: départ de feu suivi d’une explosion dans un centre médical de Téhéran, République islamique d’Iran. Causes inconnues.

27 juillet 2020: les forces israéliennes pilonnent et bombardent la frontière libanaise en affirmant contrer une attaque d’une unité du Hezbollah libanais mais il s’avère que les zones ciblées étaient vides.

28 juillet 2020: le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu menace de façon explicite le Hezbollah libanais.

03 août 2020: les forces israéliennes bombardent la bande assiégée de Gaza

04 août 2020: une douzaine de departs de feu suivis parfois d’explosions affectent des sites industriels et militaires iraniens. Causes inconnues.

04 août 2020: Un départ de feu près d’un entrepôt de nitrates d’ammonium suivi d’une réaction en chaîne et une puissante explosion d’une puissance équivalente à celle de 2.1 kilotonnes de TNT dévaste le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise. Causes inconnues.

05 août 2020: Incendies d’entrepôts agro-alimentaires dans une zone industrielle de Najaf en Irak. Causes non divulguées.

05 août 2020: un incendie détruit une usine d’aliments pour bétail à Ray, Iran.

06 août 2020: un chef de parti israélien dénommé le Zehut, Moshe Feiglin, affirme que les explosions de Beyrouth lui ont procuré de la joie…

06 août 2020: des médias israéliens affirment que les explosions de Beyrouth sont une leçon pour le Hezbollah libanais.

06 août 2020: le Président français, Emmanuel Macron, visite Beyrouth et s’entretient avec des officiels libanais dont un membre influent du Hezbollah libanais à qui il a délivré un message émanant de Washington. Il est suivi par le ministre turc des Affaires étrangères qui annonce que la Turquie étudie sérieusement l’octroi de la nationalité turque aux citoyens libanais d’origine ottomane. Ce qui mettra de facto la moitié du Liban sous protectorat turc.

07 août 2020: des départs de feu rapportés aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Chine et en Corée du Nord

08 août 2020: Une tentative de révolution colorée ciblant la fin du rôle politique du Hezbollah au Liban et la mise sous tutelle est en phase 1.

09 août 2020: la déstabilisation de la Biélorussie entre en phase 2.

Mobilisation d’une division blindée d’élite des forces armées russes (la 4ème division blindée de la Garde de Kantemirovskaya.

Un convoi ferroviaire de chars de bataille de la division IV de la Garde (élite) en mouvement dans le secteur occidental de la Russie. Août 2020.

09 août 2020: incendie dans un centre commercial de Pardis à Kish, Iran.

10 août 2020: l’aviation israélienne bombarde la bande de Gaza. Un drone est abattu par les israéliens au-dessus du Golan.

