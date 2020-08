Le Liban est une mosaïque de confessions et d’idéologies très diverses et hétérogènes. Le consensus politique n’a jamais atteint qu’au prix d’une corruption extrême où l’hédonisme des élites rivalise avec l’extrême égoïsme des gens du peuple. Les libanais n’ont jamais cru à la chose publique. Pas plus qu’ils n’ont cru un jour à cette fiction que l’on nomme gouvernement. Certains libanais demandent le retour du mandat français et cela ne leur fait ni chaud ni froid. La visite du président français Emmanuel Macron est désormais l’une des causes de l’apparition soudaine et spontanée d’une secte grandissante de libanais jurant avoir aperçu Macron aux côtés de Jésus de Nazareth ou encore accompagnant Paul de Tarse et conversant avec Judas sur la possibilité d’une taxe subsidiaire majorant la troisième taxe sur le cinquième emprunt et son usufruit à taux d’intérêt variable…Plus sérieusement, la secte des Macronistes du jour d’après vénèrent Macron qu’ils assimilent à Jupiter ressuscité homme d’Etat. Les Macronistes demandent maintenant l’autorisation d’ériger à Beyrouth des statues à son effigie-de préférence de profil comme cet Octave devenu Auguste pour y pratiquer leur nouveau culte en toute sérénité. Pour ces nouveaux zélés du macronisme, les français qui critiquent Macron sont pire que les hérétiques et les Albigeois qu’il faut brûler vifs sur des échafauds public sous le regard bienveillant du poncifs universel.

Et pourtant, le bon peuple de France est capable, dans un élan de générosité sans pareil, de faire le don ultime, suprême et altruiste de Macron au Liban. Gratuitelent. Frais de transport inclus Ce que les maronistas les plus ne peuvent concevoir. Quand on a un Macron, on le garde jalousement au pantheon au lieu de se passer de son délit d’initié dans les mystères d’Éleusis…

L’année 2020 est l’année de tous les excès…

