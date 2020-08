Le DF-26 est un missile balistique chinois spécialement dédié à la neutralisation des groupes de l’aéronavale US. Il est surnommé le tueur de portes-avions. Beijing a cru bon le rappeler cette semaine aux bons souvenirs de Washington dont les bâtiments de surface s’aventurent de plus en plus souvent en mer de Chine méridionale:

