Les forces US ont démenti avoir utilisé des moyens aériens et ont accusé les forces syriennes d’avoir ouvert le feu sur des unités kurdes et des militaires US près du Check-Point situé à Tel-Edeheb.

Il est à noter que les forces US ne désignent jamais l’armée syrienne par sa dénomination mais la désignent invariablement sous la dénomination générique de forces pro-régime.

Des témoins du raid affirment que deux hélicoptères d’attaque de type Apache Ah-64 Long Bow ont lancé des missiles Air-Sol et des roquettes sur le Check-Point détruisant une cabine de vie, un réservoir d’eau potable et deux véhicules appartenant aux forces syriennes. Peu après le passage des hélicoptères, une unité kurde soutenue par Washington et des véhicules blindés US ont ouvert le feu sur ce qui restait du check-point en passant au milieu de ses débris.

La coalition intervenant illégalement en Syrie a souligné n’avoir enregistré aucune perte tandis que le comportement opportuniste et prédateur des YPG kurdes suscite la colère unanime de l’ensemble des populations locales.

Articles similaires