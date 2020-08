Un barrage routier des forces armées syriennes près de Qamichli ciblé par un raid mené par un hélicoptère d’attaque US après que les militaires syriens aient catégoriquement refusé le passage à un convoi blindé américain. Premier bilan: un soldat syrien tué et deux autres blessés. C’est la première fois que les forces US en Syrie ont recours à des raids aériens pour se frayer un passage. De plus en plus de convois militaires US se voient interdire l’accès à certaines zones au niveau de check-points de l’armée syrienne et ce qui c’est passé près de Qamichli est une première mondiale.

C’est en effet la première fois qu’une interdiction officielle d’accès se solde par un raid aérien.

