En me levant ce matin, j’avais une faim assez particulière. Après une grosse gorgée de lait blanc très froid, je me suis contenté d’un bol de vers de terre vivants auxquels se sont joint à mon insu d’affreux asticots. Je n’y ai pas attention. Le goût était un peu fade et pas du tout agréable pour un épicurien éclectique.

Cinquante kilomètres plus loin, j’ai jeté un coup d’œil sur le site Strategika 51 dont le design et la ligne éditoriale me plaisent de moins en moins. Il faut dire que je me suis aperçu un peu e retard que je n’étais pas le seul admin de cet ancien blog vieux de près d’une décennie. Il y avait en effet un autre admin fantôme ou pour être plus précis, neuf autres personnes ou individus qui avaient un accès complet et illimité au tableau de bord. Cela expliquant un grand nombre d’anomalies croissantes que je ne cesse de constater depuis quelque temps.

Et c’est maintenant, debout à moitié nu sous un soleil de plomb, exposant ma peau pour la première fois depuis deux décennies aux rayons ultraviolets et tenant un gigot de veau cru à moitié dévoré que je me rend compte que sur le Net, on ne peut jamais être seuls. Le Web leur a toujours appartenu et ils se battront les armes à la main pour empêcher quiconque voudrait y être libre et affranchi de leur tutelle. L’enjeu est trop grand, vital pour leur survie en tant qu’entités malfaisantes et cachées. Tout le baratin sur la liberté de pensée et d’expression étant destinés aux gogos.

C’est un mal nécessaire et consubstantiel mais non transcendant. Ce sont des créatures de l’ombre. A bien y penser, ils haïssent être exposé au moindre rai de lumière aussi infime soit-elle. Le soleil est trop fort et l’écran de mon bidule chinois sur lequel je tapote ces lignes est presque noir.

Jusqu’à maintenant j’étais anonyme pour des raisons liées à mon tempérament. Extraverti socialement mais n’ayant jamais aimé être mis en avant. Les fantômes qui nous accompagnent ici auront leur lot de surprises.

Ne jamais croire ce que vous lisez sur le net. ll faut toujours faire la part des choses. C’est une dialectique constante. Faites preuve de bon sens et d’esprit critique. L’enjeu de la guerre mondiale hybride en cours sont vos coeurs et vos esprits. La programmation mentale et psychologique de l’être humain est plus efficace que celle d’une machine en langage binaire. Faites très attention. Ici ou ailleurs. Ils sont partout. Je ne suis pas un adepte de la politique de la chaise vide. J’y suis aussi. Ils devront composer avec une marge inconnue d’incertitudes inhérente à la nature humaine.

Le combat continue.

Un grand merci à tous les lecteurs.

À vos schnorkels !

