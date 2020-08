Vrai. Information vérifiée. Il s’agit de militaires saoudiens portant l’uniforme des forces US qui étaient déployés sur la base américaine de Taji en Irak. Le retrait des forces US de cette base et son redéploiement dans le nord-est de la Syrie a permis ainsi à des militaires saoudiens d’opérer sur le sol syrien.

Selon des informations crédibles émanant de source US, il s’agirait d’une vingtaine de militaires saoudiens qui étaient spécialisés dans la gestion des relations avec les forces tribales sunnites en Irak et en Syrie et de ce fait seraient membres d’une unité de guerre psychologique et en management de l’insurrection en milieu arabe.

Des soldats saoudiens et israéliens portant l’uniforme des forces US opèrent en Irak et en Syrie sous couverture militaire américaine. Les militaires israéliens sont toujours présents sur la base US d’Al-Tanf entre l’Irak, la Syrie et la Jordanie tandis que des militaires saoudiens font partie des convois blindés US parcourant le Nord de la Syrie.

