photographie humiliante pour le président d’un pays qui a tenté de tenir tête à Washington

l’influence de Jared Kushner est préponderante dans toute initiative visant à faire reconnaître la ville de Jérusalem comme la capitale d’Israël, ce qui est illégal au regard du Droit International.

En ces temps de décadence universelle avancée, tout devient possible.

Le Président Serbe Alexandar Vuvic aurait signé un document sans l’avoir lu.

C’est une vieille tactique de promoteurs immobiliers peu scrupuleux: vous annoncer un arrangement non convenu devant les caméras.

Voyons un peu la réaction perdue de Vuvic:

Les relations entre le Kosovo et Israël sont bien documentées, notamment en ce qui concerne les liens unissant la mafia kosovare et les mafias israéliennes spécialisées dans le vol et le commerce d’organes humains mais également la traite des blanches (trafic d’êtres humains). En ce qui concerne la Serbie, le deal semble fort désavantageux pour Belgrade qui n’a pas grand chose à gagner de cet Accord. Un dirigeant comme Slobodan Milosevic n’aurait jamais accepté un tel état de fait. Il a d’ailleurs été assassiné en mars 2006 en détention à La Haye par les tueurs professionnels du Gladio 2 à l’aide d’une injection bien plus létale que le Novitchok .

Vuvic semble incarner l’art de se faire avoir.

