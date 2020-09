Une capture d’écran du tweet de Donald Trump Junior où il écrit noir sur blanc que si on veut arrêter les guerres sans fin, on devrait établir immédiatement un moratoire interdisant aux généraux àa retraite de rejoindre les conseils d’administration des sous-traitants de la défense…

Depuis le Président Eisenhower et un peu plus tard John Fitzgerald Kennedy, aucun Président US en exercice ou non n’a osé s’attaquer frontalement ou même évoquer le gigantesque complexe militaro-industriel US et sa véritable faune de lobbyistes parasites dont le seul intérêt est d’inventer des guerres (et des prétextes de conflits) rien que pour le profit et uniquement le profit de leurs intérêts privés. C’est en gros ce que la blogosphère dite alternative et beaucoup d’indépendants ne cessent de répéter depuis des décennies en dehors de la propagande officielle (celle du monde dit libre ayant proclamé la fin de l’histoire et sa victoire définitive sur « les restes » du monde). Affirmer de telles choses dans un média, à l’université ou même autour d’une table privée est passible de vous faire taxer de « complotiste » ou de partisan des théories du complot sinon un ennemi des belles valeurs du monde dit libre.

Or, voilà que le Président américain en exercice, en l’occurrence Donald Trump d’affirmer d’un trait:

« I’m not saying the military’s in love with me. The soldiers are. The top people in the Pentagon probably aren’t because they want to do nothing but fight wars, so all of those wonderful companies that make the bombs and make the planes and make everything else stay happy «

» Je ne dis pas que l’Armée m’aime mais les soldats oui. Les hauts gradés du Pentagone ne m’aiment pas probablement parce qu’ils ne veulent rien faire d’autre que de se battre dans des guerres afin que toutes ces formidables compagnies qui fabriquent des bombes et des avions et tout le reste demeurent heureuses » Donald Trump.

Après cela, rien ne compte plus. La levée de boucliers sera unanime et regroupera tout le spectre politique limité au faux dualisme Républicains vs Démocrates car on touche ici à la poule aux oeufs d’or et à la fabrique du mensonge. Les présidentielles US du mois de novembre seront très chaudes.

