Le feuilleton des B-52H continue avec cette fois près des côtes tunisiennes en Afrique du Nord. Selon un communiqué de l’US Africa Command (Africom), les forces aériennes US et tunisiennes ont effectué une mission au-dessus de la mer Méditerranée le 08 septembre 2020 impliquant l’accompagnement d’un bombardier stratégique B-52H américain par des chasseurs Northrop F-5E de l’Armée de l’air tunisienne près de Bizerte. L’avion de combat F-5 dans sa variante initiale est un vétéran de la guerre du Vietnam.

Selon le communiqué épuré de l’US Africa Command, cette mission est une manière pour les forces US et tunisiennes de démontrer leur résolution à coopérer contre les acteurs mal-intentionnés et soutenir la prospérité régionale.

Ne reste plus qu’à identifier ces « acteurs mal-intentionnés » dans une région déstabilisée par le conflit libyen et les ingérences étrangères en Libye et au Sahel.

En attendant les B-52H continuent leurs balades en simulant des attaques de missiles de croisière nucléaires sur certains pays.

