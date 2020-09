L’Africom a finalement confirmé après presque une année des informations sur la destruction de drones US et italien en Libye par des variantes export du système Pantsir S-1 que nous avons rapportés ici:

mais qui n’ont jamais été prises au sérieux au motif que Strategika51 est anonyme et ne référence jamais ses sources.

Ce qui aurait été relativement légitime mais nos articles sont totalement gratuits et la ligne éditoriale demeure libre. Strategika 51 a également toujours affirmé que de nombreux pays comme entre autres les Emirats Arabes Unis, l’Égypte, la France, l’Italie et les États-Unis menaient sporadiquement des frappes aériennes anonymes en Libye.

Il est vrai que l’absence de moyens de communication sécurisés (aucune application de messagerie sur le net n’est fiable du point de vue du respect de la vie privée ou de la sécurité) et la suspension des liaisons aériennes et maritimes en raison du confinement rendent extrêmement difficile de collecter des informations « réelles » en provenance de Libye (et d’ailleurs) mais il est de notoriété publique en Tripolitaine que de nombreux drones de l’Otan ont fini dans le marché de la pièce détachée d’occasion de Tajourah ou dans le salon d’une fastueuse villa de haut standing appartenant à l’un des dizaines de milliers de nababs locaux (l’enrichissement fulgurant des particuliers en Libye semble illimité).

