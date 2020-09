Comme annoncé par Strategika51 dans un post précédent, les États-Unis ont effectué, le 14 septembre 2020, une frappe aérienne contre un point fortifié près d’Idlib en Syrie septentrionale.

Officiellement, le porte-parole de l’US CentCom a confirmé qu’un drone d’attaque US a ciblé le 14 septembre 2020 des éléments du groupe Hurras Al-dine (une branche d’Al-Qaïda en Syrie) près d’Idlib.

Officieusement, l’opération a bien eu lieu et des missiles Air-Sol accompagné des fameux missiles AGM-114RX-9 Hellfire utilisant des lames rotatives en place et lieu d’une charge explosive ont ciblé des « cadres » incontrôlables de ce groupe. Cependant, l’opération n’est qu’accessoire et le premier objectif tenu secret serait lié à la collecte d’un signal précis émanant du nord de la Syrie.

