Le feuilleton des démonstrations de force puériles continuent côté US. Après la tournée des bombardiers stratégiques à huit réacteurs autour de la Russie, un bombardier stratégique B-1B « Lancer » a été intercepté par un Mig-31 et des Su-35 de la flotte russe du Pacifique au-dessus du détroit de Béring et la mer d’Okhstk.

Vu le prix exorbitant de cet appareil, alourdi par la corruption et les rétro-commissions des lobbyistes et autres parasites du complexe militaro-industriel US, un éventuel incident pourrait coûter l’équivalent du budget défense annuel d’un pays émergent doté d’une armée aux dimensions modestes.

En attendant l’apparition du B-2 Spirit près des frontières russes, le feuilleton de l’été continue jusqu’à l’un des ces très onéreux jouets heurtent un volatile mal luné en plein ciel…

