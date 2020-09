Un vent d’irrationnalité ou de folie souffle sur les rives du Potomac. Les deux candidats fous furieux aux prochaines élections présidentielles US sont des produits dont la validité a expiré depuis longtemps. Le produit Biden et le produit Trump sont les deux revers d’une monnaie unique jouant une partition visant la manipulation dans la manipulation tout en donnant l’impression d’une autre manipulation. La lutte entre la CIA et la NSA est un stratagème de l’art de la guerre. Biden et Trump sont aux mains de l’Etat profond qui détient des milliers de preuves compromettantes sur leurs vies privées.

Pour les militaires US, les choses semblent simples: la Chine est facile à terrasser, surtout avec la probable mise en service de nouveaux chasseurs et bombardiers de 6ème génération ultra-secrets. Dans la vision du Pentagone, les chinois ne sont après tout que des Asiatiques, donc incapables de tenir longtemps.

Pour les Russes, c’est un peu plus compliqué disent ces généraux quatre étoiles mais il faut leur rentrer dedans une fois pour toutes, y compris jusqu’au centre de Moscou et après cela, ces Slaves turbulents se rappelleront de leur rang inférieur. Ces lignes sont au texte près ce que ne cessent d’affirmer les hauts responsables militaires US. La Pologne et les pays Baltes sont enthousiastes à punir militairement une Russie qu’ils haïssent au plus haut point.

Ce ne sera pas aussi facile pour les deux cas. L’Empire s’est trop enlisé dans des fausses guerres pour le profit dans la région centrale du monde contre des ennemis quasiment inexistant d’un point de vue militaire. Washington s’est réveillé un peu tard pour se retrouver damné. La malédiction mésopotamienne n’est pas moins puissante que celle de Tût Ankh Amun. L’Empire dispose de forces militaires impressionnantes mais elles ne seront d’aucun secours en cette phase de declin. La Chine ne pourrait pas se mesurer aux États-Unis sur tous les océans mais peut lui interdire l’accès à ses eaux territoriales. Quant à la Russie, elle joue sa survie historique et c’est cela qui la rend extrêmement dangereuse. Vladimir Poutine est probablement l’homme le plus modéré de son entourage. Et l’histoire mouvementée de la Russie nous enseigne que le Russe ne se réveille que lorsque sa maison brûle.

En attendant qu’un incident majeur se produise à tout moment, les applications chinoises comme TikTok et WeChat seront interdites de téléchargement aux États-Unis a partir de ce dimanche. Les États-Unis seront ainsi le second pays au monde après l’Inde à bannir les applications chinoises.

Cela démontre à quel point le déclin est avancé.

