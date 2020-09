Contenu exclusif: une série de vols de reconnaissance spéciaux effectués par des Boeing WC-135W (Constant Phoenix) « Nuke Sniffers » ou « Renifleurs d’armes nucléaires » US au-dessus du Royaume d’Arabie Saoudite ont partiellement confirmé la présence d’une activité nucléaire non industrielle dans ce pays.

L’Arabie Saoudite est suspectée depuis 2016 d’avoir acquis des têtes nucléaires auprès de deux pays tiers alliés.

Les États-Unis multiplient les vols spéciaux au-dessus du royaume pour identifier les sites où sont entreposés des têtes nucléaires d’une puissance variant entre 40 et 80 kt (kilotonnes) mais gardent un silence total sur ce sujet hautement sensible vu la relation très particulière et privilégiée que Washington entretient avec Ryad.

L’Arabie Saoudite est soupçonnée d’avoir expérimenté dans des conditions de combat réel une munition nucléaire de faible puissance au Yémen que des analystes attribuent à un bombardement de sites de missiles Scud et autres munitions.

Deux pays sont engagés à fond la caisse dans l’acquisition dans les plus brefs délais d’armes nucléaires tactiques: l’Arabie Saoudite et la Turquie. Et ce n’est point un hasard si ces deux pays rivaux ne cessent de renforcer leurs liens militaires avec le Pakistan et la Chine à cette fin.

