L’évolution des évènements donnent raison à notre analyse de la situation globale actuelle. D’un côté, il y a une volonté vague mais manifeste à instaurer une sorte de second confinement en exploitant la rémanence du COVID-19 en dépit de ses mutations et la perte de sa létalité. D’un autre côté, jamais depuis 1939, le potentiel d’un conflit mondial de grande envergure n’a été aussi explosif. Dans les deux cas, des milieux et des lobbies ne rechignent pas à la peine et poussent vers ces deux éventualités.

La crise n’est pas seulement profonde mais elle s’aggrave chaque heure qui passe. Jamais les sociétés humaines n’ont été autant disloquées et divisés. Un facteur favorisant la guerre hybride selon des analystes assez contents de la reprise des opérations dans ce domaine précis des activités humaines nuisibles aux groupements d’autres humains. Mais ces derniers se trompent de phase et croient que le mensonge perpétuel n’a pas été plus ou moins exposé. C’est un outil encore nuisible comme le serait un vieux clou rouillé pour un individu n’ayant jamais été vacciné contre le tétanos. La crise biélorusse risque de sauter comme une mine sauteuse à la face d’une Union européenne atteinte de gigantisme et aussi impuissante que pouvait l’être l’Albanie au milieu de la période connue comme celle de la Guerre Froide 1.0.

il y a quelque chose en suspension dans l’air qui n’est pas naturel. Ce quelque chose est propagé par un vecteur assez banal pour ne pas attirer l’attention du public. Les choses ne s’annoncent guère faciles dans les semaines à venir.

NB.: Votre serviteur est accroché par des tracasseries de type administratif qu’il tente de régler depuis des années. De ce fait, la fréquence des publications risque de s’en ressentir négativement mais ne vois inquiétez pas. Au moindre début du grand spectacle, il sera à son poste d’observation.

