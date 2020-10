Des radars d’acquisition de cibles 96L6E et des radars de contrôle multi-modes 96N6E des systèmes Sol-Air S-400 Triumf de fabrication russe ont été acheminées en Turquie vers deux villes différentes.

Des systèmes S-400 ont été déployés non loin d’Ankara tandis que de nouvelles batteries sont en déploiement au sein des 15e et 20e bases de commandement des missiles (Füze Üs Komutanligi). Au moins deux autres batteries sont également en déploiement avancé à Anamur-Mersin.

La décision turque de se doter du S-400 russe est basée en partie sur la très faible performance des systèmes anti-missiles MIM-104 Patriot US en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis face aux missiles et aux drones de la rébellion yéménite dans un espace relativement plat.

L’acquisition du système S-400 russe par la Turquie a exclu ce pays extrêmement important de l’Alliance Atlantique du programme américain de l’avion de combat de cinquième génération F-35 mais les Turcs estiment que l’acquisition de cet appareil onéreux ne garantit nullement une suprématie aérienne assurée et encore moins un quelconque avantage stratégique dans une région où émergent sans cesse de nouvelles menaces complexes et multiformes.

La perte d’au moins une batterie de missiles Sol-Air S-300 dans le conflit du Haut Kara Bagh ne change rien au choix stratégique de la Turquie faute d’alternatives fiables.

