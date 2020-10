*ICBM: Intercontinental Ballistic Missile ou Missile balistique intercontinental.

première observation: personne à Pyongyang ne porte de masque et cela semble être un mot d’ordre.

Seconde observation: le nouveau ICBM est énorme, probablement l’un des plus gros jamais conatruits. Le TEL (tracteur érecteur lanceur) sur lequel il est porté est encore plus impressionnant avec onze axes et 22 roues.

Troisième observation: la Corée du Nord dispose d’un nouveau SLBM ou Missile balistique lancé à partir d’un submersible, de nouveaux chars de bataille, une variante inconnue du Mig-29 fabriqué localement et de nouveaux MLRS.

La parade a même inclu un « Éléphant walk » nocturne regroupant des Mig-29 et des avions d’attaque au sol, suivi par un survol de nuit de Pyongyang.

Quatrième observation: le nouveau missile géant semble destiné à emporter une charge thermonucléaire de très grande puissance.

