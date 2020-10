Il y a quelques mois, un de nos commentateur avait prédit que d’ici peu on se retrouvera dans un monde pire que celui de « 1984 ».

Les médias et ceux qui sont derrière font tout ce qui est possible de faire pour aller vers un second confinement et cela dure depuis la fin du premier. On le savait plus ou moins mais par contre quelle idée saugrenue d’instaurer un couvre-feu. Cela rappelle des souvenirs de guerre (ou de paix sur fond d’une guerre que beaucoup de personne ont vécu paisiblement):

Le choix sémantique est pour le moins inapproprié même si les politiques publiques dans le monde occidental sont réduites depuis des décennies à entretenir la peur. Cela démontre une déconnexion de la réalité proche du concept de la réification.

On crée la réalité. La majorité la subit parce qu’elle adhère à la narration officielle. C’est un propos très subversif mais vrai.

Le pire est que la majorité de la population ne voit aucun inconvénient à être infantilisée. J’ai marché dehors sans masque pendant une semaine et le regard de certains passants masqués m’a convaincu que beaucoup de gens y croient dur et sont satisfaits de leur nouveau statut de muselé. En attendant, le Net est en plein lessivage. La chape de plomb s’est abattue sur l’ensemble des voix discordantes. Twitter et Facebook vont jusqu’à faire preuve d’un zèle extrémiste confinant à l’hystérie en prenant fait et cause pour le clan caché derrière le simulacre Biden. Bientôt, on vous emmènera en camp de redressement pour crime contre la pensée dominante et personne ne trouvera cela anormal.

La grippe est-elle armée? Elle tue sous certaines conditions, certes, mais de là à décréter un couvre-feu. Fallait le faire. Et pourquoi pas une alerte à l’invasion extraterrestre pendant que nous y sommes ?

Que faire alors face à la véritable épidémie des cas de cancers dont l’occurrence a explosé ces trente dernières années et dont la tendance va s’accentuer de façon très dramatique les trente prochaines années ?

La vaccination obligatoire est un des objectifs de ce climat de peur. Certains en rêvent depuis longtemps. L’eugénisme n’a jamais disparu de l’esprit de certains malades atteints de « contrôlite » aiguë.

Sale temps pour les éveillés.

