Ce n’est certainement pas une surprise. Le second confinement était en projet depuis des mois. Ce qui change un peu cette fois est la somme de fausses informations émanant de sources officielles à ce sujet.

Le couvre-feu instauré sur les grandes agglomérations de France est totalement illégal sans que cela suscite le moindre débat ou opposition sérieuse. L’interdiction de l’hydroxychloroquine est un scandale sans nom. Enfin, un second reconfinement prouvera à tous que tous les médias alternatifs, complotistes ou non, avaient raison.

On notera la récurrence étrange du mot guerre dans la narration de l’exécutif. Une récurrence trop martelée pour être le fruit du hasard. La situation est donc aussi grave sur le plan économique pour que le gouvernement français se considère en guerre et exploite le moindre clivage sociétal pour aggraver les divisions et multiplier les diversions en faisant l’amalgame entre un fait sociétal hexagonal et l’Islam pour plaire à une certaine frange ultra-extrémiste de l’électorat. Sauf que cette fois, les options sont limitées et même très limitées. On voyait en Macron un homme intelligent mais il suit la tendance dominante de la fraction la plus radicale du Hoi Polloï et de la plèbe génocidaire et ignorante va-t’en-guerre dont la vision ne dépasse pas les limites de ce qu’ils voient autour d’eux. Le terrorisme a servi à justifier des guerres et sert encore à justifier une guerre contre la population de l’intérieur. Mais l’outil est rouillé et même dépassé. Le monde a changé. La pseudo-lutte contre l’extrémisme islamiste ne fait plus recette en-dehors de quelques salons fermés. En exploitant un très banal fait divers pour viser les musulmans de France, le gouvernement est en train d’être perçu comme combattant l’Islam pour des raisons idéologiques inhérentes à la nature des tenants du pouvoir réel et dont les valeurs n’ont rien à voir avec celle de la France ou de tout autre pays adhérant un tant soit peu aux valeurs communes de l’humanité. D’où les appels et les initiatives de boycott qui se multiplient très vite dans les 57 pays musulmans et dont certains financent des secteurs entiers de l’économie productive française. On comprend dès lors pourquoi aucun autre pays occidental ne soutient la dérive de Paris. Les temps sont durs et il n’est aucunement question de perdre des marchés en ce moment.

Cette situation a un impact profond au Sahel où des forces françaises sont présentes pour défendre le dernier pré-carré colonial français sous prétexte de lutter contre un terrorisme totalement imaginaire. Cette fuite en avant sur des sujets explosifs a déjà réduit à néant toute la narration officielle justifiant le maintien d’un dispositif militaire onéreux dans la bande sahélienne et permis pour la première fois dans l’histoire moderne aux Turcs d’étendre leur influence à l’Afrique occidentale. Une hérésie géostratégique rendue possible par les dérives d’une politique aux antipodes de la logique la plus élémentaire.

Tout cela nous dépasse tous. Ce qui importe est qu’on est muselés et qu’on rentre se terrer dès 21h00 (0900 PM) en attendant un second confinement burlesque. Le couvre-feu a été instauré pour prévenir toute forme de manifestation ou protestation d’ici les présidentielles. L’affaire de Conflans servira de prétexte pour museler encore plus les commentaires sur le Net. On a un bel avenir devant nous.

