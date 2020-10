Le Mossad israélien a pu se procurer les vaccins chinois et russe contre le COVID-19 au moyen de ses ingénieurs travaillant à IBM et ses relais au sein d’une compagnie basée à Singapour et de la société SanDisk.

Les israéliens auraient préparé un vaccin mais se montrent très discrets à ce sujet.

Les vaccins russe et chinois volés par le Mossad serviront à des essais spécifiques dont la nature ne sera pas divilguée. A moins d’une future guerre de patentes, il semble que L’intrusion trop flagrante des services de renseignement de nombreux pays dans cette affaire indique que le génie génétique derrière l’apparition du virus du COVID-19 aurait été inspiré par celui de la grippe saisonnière et que le monde médical ne cesse d’être manipulé dans un domaine très peu maîtrisé.

Le Mossad israélien n’est pas le seul à recourir des opérations clandestines pour mettre la main sur des patentés et des traitements expérimentaux sensés traiter le COVID-19. Quasiment l’ensemble des réseaux de renseignement des pays du G-20 sont impliqués dans « la course ».

Pour le moment, cette épidémie que certains se plaisent à qualifier de pandémie par effet de peut recherché est toujours aussi inexpliquée et floue qu’à ses débuts. En dépit de la progression de la médecine ces cinquante dernières années, aucune autorité médicale n’a pu jusqu’à présent cerner cette manipulation d’une autre manipulation autour d’un agent viral commun mais aux mécanismes fort mal connues. La décroissance relative des cas de grippe saisonnière cette année cache probablement une partie de la vérité ou son contraire. Dans tous les cas, certains gouvernements montrent un excès de zèle évident et flagrant dans leur volonté à exagérer et propager la peur en vue d’imposer le second reconfinement programmé. C’est une exploitation politique scandaleuse d’une épidémie non spontanée dans ce qui relève d’une grande manipulation à l’échelle mondiale à des fins obscures mais liées moins à une crise de pouvoir systémique qu’à bun changement des pôles de puissance.

Beaucoup ne savent pas encore que le monde a basculé et croient toujours vivre dans l’ancien monde qui vient juste de disparaître devant nos yeux sans que l’on ait pu le constater.

