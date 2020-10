Les Emirats Arabes Unis ont passé commande d’une impressionnante quantité d’avions de combat de 5e génération Lockheed Martin F-35 Lightning II de fabrication US. La Maison-Blanche a en effet notifié le Congrès de son intention de vendre un premier lot d’une cinquantaine de F-35 aux Emirats Arabes Unis.

Cette acquisition survient très peu de temps après la « normalisation » des relations entre les Emirats Arabes Unis et Israël. Tel-Aviv s’est d’abord opposé à la vente du F-35 à un pays du Golfe mais il semble qu’il y ait eu un compromis secret sous l’égide de la Maison-Blanche. En vertu de cet Accord, Israël a levé toute objection à l’acquisition par Abou Dhabi de F-35 en échange d’un transfert de technologies liées au chasseur furtif US F-22 Raptor vers Israël. Le F-22 Raptor n’est plus en production et n’a jamais été exporté en dehors des États-Unis, même aux alliés les plus proches de Washington. Cet appareil est supposé être de très loin le meilleur chasseur au monde selon les analystes US. On prête d’ailleurs au F-22 dans le milieu du renseignement militaire des capacités extra-ordinaires en termes de manœuvrabilité et de puissance de feu.

Les Emirats Arabes Unis sont en passe de disposer d’une force aérienne de rêve (Dream Air Force) constituée d’avions de combat Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-16 Fighting Falcon, Boeing F/A-18 Super Hornet, F-35A Lightning II et Sukhoi Su-57.











