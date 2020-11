Les États-Unis d’Amérique vivent l’un des moments les plus cruciaux et les plus déterminants de leur histoire. 155 ans après la fin de la guerre civile US, jamais le risque d’une seconde guerre civile ne paraît aussi probable. La manipulation mondiale du COVID-19 s’est avérée liée à une lutte au sommet du pouvoir US et donc l’Empire. C’est du moins un élément justifiant et masquant à la fois une fraude électorale établie qui ne cesse de se perfectionner depuis l’élection de George Bush Junior ou Barack Obama. Cette fois-ci, la fraude est massive et systématique se passe sous les yeux de dizaines de millions d’Américains. Les partisans et sympathisants de Donald Trump affirment qu’ils s’opposeront les armes à la main au retour des Démocrates à la Maison Blanche. Le clivage idéologique entre l’Administration Trump et l’État profond est total et irréversible. La succession de scandales inédits comme celui du réseau d’espionnage mondial Epstein/Maxwell, l’impact du Pizzagate, le Russiagate et la chasse aux sorcières qui s’en est suivie, l’affrontement entre la NSA et la CIA, l’assassinat du général iranien Sulaimani en pleine mission diplomatique, le pilonnage balistique iranien de bases US en Irak, les rencontres de Trump avec Kim Jong-Un de Corée du Nord et surtout son refus obstiné de déclencher de nouvelles guerres ont rendu le clivage inter-américain inexpiable.

Les présidentielles US de ce mois de novembre 2020 sont déjà dans une impasse totale. Quel que soit le vainqueur de ce scrutin, la crise politique US risque de s’aggraver de façon spectaculaire et d’influer très négativement sur le reste du monde.

L’année 2021 risque de nous faire oublier le caractère étrange de l’an 2020…

