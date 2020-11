Le grand cirque électoral US cachait à peine une variante de révolution colorée en tant qu’instrument de guerre hybride que l’État profond utilisait contre des régimes adverses ou classés hostiles à l’étranger. Cette fois-ci et par une certaine ironie du sort, elle a été appliquée à l’intérieur des États-Unis d’Amérique pour se débarrasser au plus vite d’un Donald Trump jugé fort encombrant. Comme lors des révolutions de couleur survenues dans des pays d’Europe de l’Est ou dans le monde Arabe, c’est les médias qui annoncent « la démission », « la fuite » ou « la chute » du Chef d’État ciblé. Pour Trump, la propagande à plein régime a passé sous silence une fraude électorale massive durant laquelle des millions de personnes décédées et des migrants sans papier ont voté par correspondance (par voie postale). C’est du déjà vu pour les médias MSM aussi bien US que ceux des pays vassaux des États-Unis comme l’Allemagne ou la France. D’ailleurs les Chefs d’Etat de ces pays se sont précipités tels des demeurés à féliciter le gérontocrate désigné par le système US via son appareil de propagande. Sur Wikipedia, tout semble avoir été préparé à l’avance et la victoire de Biden/Harris y est consacré comme un fait historique ancien. Obéissant à de vieux réflexes, les médias MSM ont même tenté des présenter quelques petits rassemblements clairsemés de la communauté LGBTQZ à San Francisco et à New York comme de grandes scènes de liesse saluant la « victoire » de Sleepy Joe Biden. Un raté de plus rappelant les pauvres figurants irakiens dansant autour de la statue abattue de Saddam Hussein au centre de Baghdad en 2003 pour quelques billets d’une banque centrale pillée.

Bref, Trump a été dégagé via les médias par les mêmes marionnettistes qui l’ont désigné avant de s’en mordre les doigts car le personnage s’est avéré hors de contrôle.

Le système politique US est arrivé au bout du bout du rouleau. Il n’est plus réformable ni de l’intérieur et encore moins de l’extérieur. Le retour au pouvoir de la clique à Obama et Hillary Clinton et surtout leurs soutiens cachés ne vas rien changer et n’arrêtera nullement l’effondrement en cours de l’Empire.

Que va t-il se passer dans les prochains jours? Le système va déployer tous ses efforts pour débouter Donald Trump dans la bataille juridique autour de ce scrutin truqué jusqu’à janvier 2021. Cette bataille passera par la Cour suprême et Trump n’a pratiquement aucune chance d’avoir gain de cause en raison de la nature même du système et du faux clivage bipartisan. Le système ne se limitera certainement pas à débouter Donald Trump mais à le poursuivre en justice et à l’humilier davantage. Ce qui conduira Trump à vouloir déballer des vérités que personne ne veut entendre sur la nature réelle du pouvoir et les frasques de ses adversaires. A ce point précis, la ploutocratie US offrira un piètre spectacle. S’il échappe à la prison ou à la liquidation physique, Trump pourrait être tenté de fonder une troisième alternative aux partis Républicain et Démocrate rien que pour jouer aux troubles-fête mais le système est sur ses gardes. Les partisans de Trump et surtout une certaine base sociale et l’Amérique profonde qui a assisté à la destruction de toutes les valeurs de ce qu’ils croyaient être une démocratie et surtout le Premier et le Second Amendements de la Constitution pourrait être tenté par la désobéissance civile ou même le soulèvement armé. Une autre guerre civile américaine est désormais inéluctable avec un risque de sécession de certains États. La lutte sera terrible et d’une violence inédite. Mais bien avant cette éventualité, l’État profond sera tenté de s’attaquer à des pays comme l’Iran, la Corée du Nord, la Russie ou la Chine et c’est à ce moment qu’il sera totalement défait. L’abandon du Dollar marquera la fin du système.

Dans tous les cas de figures possibles, l’Empire sera genou à terre, entraînant avec lui l’ensemble de l’Europe occidentale (actuellement dans un état de faiblesse extrême) et la Chine sortira sans actions comme le grand vainqueur de cette guerre hybride mondiale dans laquelle tous les vecteurs dissymétriques seront utilisés.

