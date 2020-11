Après 40 jours de combats au Haut Kara-Bagh, la Russie est intervenue en pesant de tout son poids pour stopper les hostilités et éviter que les forces azeries et turques ne débordent au delà de la zone du conflit.

La Russie a perdu un hélicoptère de combat Mi-24 peu de temps avant la trêve. Une erreur selon Bakou, qui s’est empressé de présenter ses condoléances et offrir des compensations à Moscou. Du côté d’Erevan, la défaite militaire complète des forces du Nagorno-Karabagh a laissé place à un sentiment de rage d’autant plus que l’Accord signé lundi 09/11/2020 avec l’Azerbaïdjan inclut des concessions territoriales assez importantes au profit de ce dernier. Le parlement arménien a été pris d’assaut par des manifestants en colère et au moins un haut officiel arménien est grièvement blessé.

La reddition des forces arméniennes du Haut Kara-Bagh a été effective après la perte de la ville stratégique importante de Shusha, tombée sous contrôle des forces azéries le samedi 07/11/2020. La chute de Shusha laissait ouverte la route vers Stepanakert, la capitale du Haut Kara-Bagh. Les combats y ont été meurtriers et les forces arméniennes y ont subi de lourdes pertes en vies humaines et en matériel.

La Russie a sauvé les Arméniens d’une perte totale du Haut Kara-bagh en obtenant la cessation des hostilités et le déploiement de casques bleus russes pour garantir le respect de l’Accord.

Les forces arméniennes du Haut Kara-Bagh sont plus qu’extenuées par quarante jours de combats contre les redoutables drones turcs et israéliens des forces Azéries mais également l’apport discret et efficace des forces spéciales turques encadrant des mercenaires venus de Syrie. Le conflit au Haut Kara-bagh est l’un des premiers du 21e siècle où des meutes de drones d’attaque et de guerre électronique ont presque réussi à annihiler les forces blindées, l’artillerie et les systèmes de défense Sol-Air de l’adversaire.

Du côté d’Ankara, le président turc Tayep Reçep Erdogan a felicité son allié Azéri Ilham Hayder Ôglu Aliyev pour la victoire militaire au Haut Kara-bagh.

Les forces Azéries soutenues par les Turcs sont parvenues à capturer la plupart des zones contestées et revendiquées depuis presque trois décennies. L’Accord conclu sous médiation de la Russie laisse des portions du Haut Kara-Bagh ainsi qu’un corridor reliant la région autonome à l’Arménie sous la supervision de forces de maintien de la paix russes. Cependant, des forces turques voudront aussi se déployer dans la zone en dépit de l’exclusion de ce cas de figure l’Accord signé lundi. Le conflit est militairement fini mais une partie de jeux d’échecs ou de cache-cache comme en Libye et en Syrie vient juste de commencer.

Articles similaires