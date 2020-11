Pendant que le monde est occupé avec les (faux) effets d’annonce concernant la mise au point de vaccins à ARN messager contre le COVID-19 ou encore l’interminable cirque électoral aux États-Unis, un submersible de recherche chinois a pu atteindre 10 909 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, la fosse océanique la plus profonde connue jusqu’ici, et l’un des l’endroit le plus profond de la croûte terrestre.

Un peu avant le submersible en eaux profondes Fendouzhe et son système de transmission de données révolutionnaire, la Chine a lancé un satellite dans l’espace pour tester la technologie 6G (la technologie 7G est également à l’essai près de Beijing) tandis qu’une sonde automatique chinoise Tianwen-1 est en route vers la planète Mars.

Une autre mission lunaire Chang’e-5 est prévue le 24 novembre 2020. Une fusée Longue Marche 5 propulsera quatre véhicules vers la lune où l’un des véhicules aura pour mission de collecter des roches lunaires durant une journée lunaire (quatorze jours terrestres) et de placer cette cargaison sur un autre véhicule ascendant qui doit faire jonction avec un orbiteur pour la ramener sur Terre.

En parallèle, les rumeurs sur la construction par la Chine d’un second super calculateur quantique d’une puissance phénoménale se confirment. Il s’agirait d’une révolution technologique majeure dont nous aurons les détails bientôt. A ces achèvements s’ajoutent la construction des plus grands cyclotrons et synchrotrons de la planète ainsi qu’une profonde et très sérieuse réflexion sur la faisabilité de nouveaux types de propulsion pour les vaisseaux spatiaux.

A Wuhan, épicentre de la pandémie du COVID-19, la vie a totalement repris son cours normal et la ville est en passe de devenir la capitale mondiale des technologies médicales.

C’est le nouveau grand bond en avant chinois bien réel d’un pays qui figurait parmi les pays pauvres il y a trois décennies pour se retrouver dans le rang d’une grande superpuissance sans mener la moindre guerre ni aventure militaire contre des pays tiers et sans politique étrangère agressive et intrusive. Tandis qu’au sein de l’Empire, on se querelle à nouveau sur le sexe des anges et sur le vol de voix et la corruption, la Chine poursuit imperturbablement les préceptes de son grand stratège antique Sun Tzu.

Articles similaires