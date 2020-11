Le re-confinement est un échec retentissant dans beaucoup de régions de France où la mesure ne passe pas en raison de son opposition à la logique la plus élémentaire.

D’un côté interdiction de sortie pour les particuliers « sans motif valable » dans une bulle virtuelle de 1000 mètres, une heure par jour, fermeture des bars et restaurants, interdiction de vente de produits non-alimentaires dans les grandes surfaces; et d’un autre côté- en même temps- ouverture des écoles, circulation automobile dense, ouverture des services publics et des rues bondées de gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Cette situation confine à la schizophrénie officielle d’un gouvernement qui n’arrive pas à concevoir que toute mesure qui ne cadre pas avec la réalité sont vouées à l’échec.

Dans un futur proche, nos descendants vont nous maudire pour avoir imposé à des enfants de moins de dix ans le port d’un masque bourré de produits chimiques nocifs. Cette image traumatisante de petits enfants innocents forcés à porter une muselière humaine par des adultes restera pour longtemps comme le symbole de notre perdition.

Le gouvernement a beau instruire les préfets pour renforcer les contrôles et sévir. Une grande partie de la population n’est plus convaincue par ces mesures contradictoires et incohérentes. Il aura fallu le cirque électoral US et la transition menée par le parrain Mike Pompeo pour que l’on annonce un vaccin « turc » élaboré par Pfizer et une firme Allemande…C’est gros, flagrant et sans aucune finesse. La masse humaine ne bougera pas car elle est considérée comme mentalement débile et incapable de réfléchir au-delà des trois ou quatre besoins essentiels biologiques sur lesquels se fondent la publicité et les médias de divertissement.

Bref, l’échec de la matrice est patent. D’où le renforcement de la propagande et la censure sur fond de prolifération de conflits à tous les niveau de l’échelle de la perception. De beaux jours nous attendent.

Articles similaires