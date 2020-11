Ce n’est pas vraiment une révélation. Selon « Vice Motherboard », le Pentagone a acquis les données de millions d’utilisateurs d’applications mobiles dont une, assez anodine, dénommée » Muslim Pro » facilitant la localisation de la Mecque pour la prière musulmane. Cette application aurait été téléchargée 98 millions de fois.

Muslim Pro n’est pas la seule application mobile dont les données ont été vendues au US Special Operations Command (USSOCOM) ou Commandement militaire des Opérations spéciales. Des milliers d’applications et de jeux online vendent les données de leurs utilisateurs aux « contractors » du Département de la Défense US et à la myriade de sociétés privés en contrat de sous-traitance à la communauté du renseignement US.

En ce qui concerne Muslim Pro, les militaires US utilisaient deux méthodes différentes et séparées pour obtenir les données de localisation de ses utilisateurs. L’une d’elles impliquait un produit particulier dénommé Locate X.

L’USSOCOM aurait commis des bavures en Afghanistan, au Pakistan, en Somalie et en Irak en se basant sur l’exploitation des données et l’usage de l’application mobile Muslim Pro, laquelle demeure utilisée par de jeunes musulmans branchés qui ne sont pas forcément liés à un quelconque militantisme ou activisme politique.

Les musulmans ne sont pas les seuls dont les données d’utilisation sont vendues au Pentagone. A titre d’exemple, le jeu mobile « Angry Birds » et d’autres jeux en multiplayer très célèbres et très en vogue auprès des jeunes du monde entier sont utilisés par le renseignement des Cinq Yeux (Five Eyes) pour collecter le maximum de données possibles sur les smartphones et les habitudes de vie des utilisateurs de ces applications .

