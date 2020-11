Avec plus de 200 appareils opérationnels (novembre 2020), la Chine demeure l’un des très rares pays à produire en masse un chasseur-bombardier furtif de cinquième génération : le Chengdu J-20. Une seconde variante de cet appareil impressionnant est en cours d’essais avancés dans l’attente du très attendu chasseur-bombardier de 6ème génération, lequel sera entièrement automatisé.

Très peu d’informations réelles sont disponibles sur le « Sabre Noir » mais les intenses efforts de recrutement de pilotes et d’opérateurs de drones de combat poursuivis en Chine depuis une année laisse entendre que les stratèges chinois ont opté pour une période transitoire durant laquelle des appareils autonomes (intelligence artificielle) cohabiteront avec des appareils pilotés par des humains.

Des drones de combat divers opèrent déjà en synergie le chasseur furtif de 5e génération Chengdu J-20 mais il semble que le concept du Sabre Noir va bien au-delà d’une synergie entre machine pilotée par des humains et des machines autonomes.

Le « Sabre Noir » sera probablement le premier véritable chasseur-bombardier sans pilote capable d’atteindre des vitesses hypersoniques et évoluer à des altitudes dépassant les 35 000 mètres. Cet appareil sera certainement accompagné par des drones hypersoniques de reconnaissance WZ-8 dont l’un des rôles est de pallier à une éventuelle destruction des satellites militaires et civiles chinois par des capacités de lutte anti-satellite adverses. Une éventualité que le commandement chinois a intégré depuis des années dans tous les scenarii possibles d’un conflit non asymétrique.

La Chine compte produire huit nouveaux modèles d’avions de combat d’ici 2025 mais demeure le premier pays au monde à produire le plus grand nombre de drones militaires et cette tendance sera renforcée à la lumière des leçons tirées de certains conflits récents comme celui du Nagorno Kara Bach dans le Caucase.

Articles similaires