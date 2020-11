La république islamique d’Iran aide actuellement la république Bolivarienne du Venezuela à fabriquer des drones civils et militaires.

L’un des premiers modèles construit au Venezuela est le drone iranien léger Qods Mohajer-6 (Mohajer= immigrant en Arabe et en Persan)

Un drone d’attaque iranien de type Mohajer-6.

Source: Mehr News Agency

Le nouveau modèle vénézuélien est issu du Qods Mohajer-6, un drone de reconnaissance, de surveillance et d’acquisition de cibles pouvant emporter deux missiles guidés. C’est le dernier né des drones de la famille des Mohajer, dont le premier modèle dut construit en 1985. Fabriqué en matériaux composites, il demeure relativement léger et a commencé à être déployé au sein de certaines unités terrestres du Corps des Gardiens de la Révolutions ainsi que dans la marine.

D’une largeur de 10 mètres et une longueur de 5.67 mètres, le Mohajer-6 pèse 0.6 tonne, peut atteindre une vitesse de croisière de 200 km/heure et a une endurance de 12 heures.

La coopération militaire entre Caracas et Téhéran n’a jamais été aussi importante et tout indique qu’elle sera renforcée par un apport nord-coréen que d’aucuns estiment comme décisif, notamment en ce qui concerne le volet des missiles balistique Sol-Sol tactiques et de croisière.

