La rencontre semi-secrète du 22 novembre 2020 entre le Roi Mohamed Ben Salmane d’Arabie Saoudite, le Premier ministre israélien Benyamin Netayahu et le Secrétaire d’État US Mike Pompéi dans la future méga-cité de Neom (Nord-Ouest de l’Arabie) n’a pas aboutit à une décision finale mais vise à transmettre un message à peine codé en direction de l’Iran et accessoirement au clan derrière le candidat désigné aux présidentielles US, Joe Biden.

Cette rencontre trilatérale à laquelle ont assisté les chefs des services de renseignements des trois parties (en dépit du silence US) visait plus à coordonner les efforts en vue de s’adapter à l’évolution dramatique de la lutte acharnée au sein de l’Empire qu’à discuter des modalités d’une « normalisation » formelle et superficielle entre l’Arabie Saoudite et Israël.

Le déplacement de Netanyahou en Arabie Saoudite vise donc des enjeux bien plus importante qu’une « normalisation » acquise avec le nouveau pôle de puissance arabe mais à une relation directe avec une reconfiguration des forces engagées dans une lutte à mort au sommet de l’Empire avec toutes les conséquences possible sur le plan géopolitique mondial.

