L’un des meilleurs avions de combat de 3e génération transformé en drone kamikaze…

Le Vietnam est en train de transformer ses avions de combat Mig-21 en drones kamikazes supersoniques de choc. Selon des sources publiques, cette opération implique 35 Mig-21BIS et 15 Mig-21UM en réserve au sein de l’armée de l’air vietnamienne. Le Mig-21 est l’un des meilleurs avions de combat de sa génération en terme de manœuvrablité et de fiabilité. Les équipes techniques vietnamiennes travaillent sur des systèmes autonomes embarqués capables de gérer le décollage et l’atterrissage d’un drone de la taille d’un chasseur bombardier sans l’aide de télé-opérateurs ou de relais. Destination possible de ces drones de choc : les gros bâtiments de surface de l’US Navy et plus spécifiquement les unités d’un groupe aéronaval US. Ces Mig-21 transformé en bombes volantes peuvent aussi être utilisés contre des navires chinois en cas d’extrême nécessité et après épuisement des moyens défensifs conventionnels. Mais la plus grande préoccupation des dirigeants vietnamiens émane de Washington où le retour des interventionnistes est le prélude à des révolutions colorées en Asie du Sud-Est…