Le succès des drones d’attaque turcs Bayraktar TB-2 dans les théâtres d’opération de Libye, de Syrie et du Haut Kara Bagh démontre la mauvaise direction prise par l’aviation de combat depuis 1945 et est devenue trop dépendante du marketing et de la corruption du lobbying. Tout a été fait pour que l’aviation de combat devienne un domaine de luxe extrême pour la majorité des pays du monde.

Par contraste, les drones d’attaque qui ne sont qu’à leur premiers balbutiements, ont démontré que certains appareils de la seconde guerre mondiale pourraient être encore efficaces moyennant une modernisation de l’avionique embarquée, du revêtement des matériaux, de capacités de contre-mesures électroniques et des moyens de communication avancés.

L’un des mérités des drones et très prochainement des chasseurs Air-Air autonomes est d’avoir révélé l’impasse de l’aviation de combat et sa transformation en fonds de commerce lucratif au détriment d’une réelle efficacité.

Le coût relativement bas du drone d’attaque est entrain de révolutionner l’économie de la guerre.

Articles similaires