Le mystère des dizaines de chevaux mutilés en France n’est pas nouveau et semble continuer celui des centaines de cas similaires survenus ou relevés dans d’autres pays du monde et plus spécialement dans des pays anglo-saxons (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, etc.). Ces cas étranges n’ont jamais pu être élucidés, donnant lieu à l’émergence de dizaines d’hypothèses et conjectures diverses variant d’actes sadiques d’initiation d’une secte à la sorcellerie. Certains ont émis l’hypothèse d’un acte criminel de représailles de la part d’un groupe se présentant comme des « artistes anonymes » (un peu comme ceux, bien moins dangereux, plantant des monolithes métalliques dans des endroits insolites de la planète) tandis que d’autres, notamment en France évoquent une piste impliquant le loup ou une autre bête comme celle du Gévaudan.

En France, une cellule nationale de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé (OCLAESP) et la gendarmerie ont recensé 460 cas de mutilation de chevaux dans différentes régions de France durant l’été 2020. Des chevaux ont été retrouvés éventrés, les oreilles coupés et blessés en différents endroits du corps. Mais les enquêtes diligentées afin d’élucider ces mystérieuses attaques contre les équidés ont exclu une éventuelle intervention humaine dans un nombre assez élevé de cas, suscitant non seulement un peu plus d’incompréhension parmi les éleveurs mais l’apparition d’un florilège de nouvelles théories paranormales.

Selon le ministère de l’intérieur, seuls 20% de ces actes de mutilation sont imputés aux humains. Le reste, c’est à dire 80% des cas, seraient le fait d’accidents ou d’animaux sauvages. Aucune précision n’est donnée sur la nature des animaux sauvages ayant causé de tels ravages bien que le loup soit le suspect numéro 1 suivi par des rongeurs. Une autre explication venue d’Angleterre met en avant un comportement assez étrange du cheval le poussant à commettre des actes l’auto-mutilation. Toutes ces explications se révèlent insuffisantes à élucider ce qui s’apparente à une campagne concertée dans le temps visant ces animaux domestiques.

Cette mystérieuse affaire inexpliquée est donc classée.

C’est le retour des loup-garous et des extraterrestres attirés par la haute teneur d’hémoglobine du sang chevalin. Les fermiers n’ont plus qu’à préparer des balles en argent massif et des fusées éclairantes au cas où…

Articles similaires