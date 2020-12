Capture d’écran du Yediot Ahronot du 04/12/2020 où figure l’entretien surréaliste du prof. Haïm Eshed, ancien responsable du programme spatial israélien et du projet des satellites Ofek (Horizon)

Incroyable entretien que celui, accordé au journal israélien Yediot Ahronot, par le professeur Haïm Eshed, ancien responsable du programme spatial israélien et l’un des superviseurs du projet de satellites Ofek (Horizon) au sujet de son livre intitulé » L’univers au-delà de l’horizon »: il y affirme que non seulement des extraterrestres venus des quatre coins de l’univers sont déjà parmi nous sur Terre mais qu’une « fédération galactique » aurait conclu des accords avec les États-Unis et Israël pour la poursuite d’expériences sur Terre et qu’il est temps de rendre cette information publique…

Selon Eshed, qui est également général de l’armée israélienne, les extraterrestres ont demandé de passer sous silence le fait qu’ils soient déjà sur Terre pour ne pas susciter une hystérie de masse parmi les humains mais également parce que l’humanité n’était pas préparée au choc cognitif et psychologique d’une telle éventualité. Plus encore, le professeur Haïm Eshed affirme que non seulement ces extra-terrestres , dont il ne précise pas la nature, disposent d’un canal de communication avec des humains mais qu’ils entretiennent une base dans les profondeurs de la planète Mars.

Eshed a reconnu durant l’entretien que ses affirmations peuvent paraître hallucinantes mais croit que l’humanité va progressivement les accepter en soulignant que certaines personnes connaissaient déjà cette vérité.

Ce contact mystérieux avec une ou plusieurs entités extra-terrestres explique t-il les performances démentielles et les tactiques fort élaborées de l’aviation de combat israélienne? Eshed ne se prononce pas sur ce sujet intéressant au plus haut point l’ensemble des observateurs avertis qui relèvent depuis une vingtaine d’années une progression phénoménale de tactiques du combat aérien israélien, totalement inconnues ailleurs, y compris aux USA ou en Russie.

Rien également sur l’existence ou non d’un portail multidimensionnel énergétique ou d’un point de divergence du champ magnétique terrestre près de l’emplacement de la vieille ville de Jérusalem, qui aurait justifié l’enjeu que représente ce lieu pour les trois religions monothéistes.

Presque nonagénaire, Eshed est désormais accusé de sénilité ou de démence mais l’ancien chef du projet Ofek estime que si ses déclarations lui auraient valu l’hôpital psychiatrique il y a cinq ans, ce n’est plus le cas maintenant et que de toutes façons, tout est derrière lui et il a plus rien à perdre en révélant ce qu’il estime être une vérité avec laquelle les humains vont devoir s’accoutumer.

Pourquoi maintenant:

Les interrogations sur l’existence d’une ou de plusieurs formes de vie biologique en dehors de la Terre sont assez récentes et contrastent avec l’existence éventuelle de formes de vie intelligente ou d’entités conscientes autres qu’humaines, une thématique récurrente et très ancienne au centre de toutes les religions sur Terre. Cette thématique a fait l’objet de manipulations diverses à des fins de guerre psychologique dans les premières années de la guerre froide 1.0 même si à l’origine, ce sont les milliers d’observations souvent fortuites ou accidentelles de pilotes de la seconde guerre mondiale qui donneront un corps à cette thématique. Aux États-Unis, l’incident de Roswell de l’été 1947 suscite l’une des plus grandes théories du complot du 20e siècle tandis qu’en ex-Union Soviétique, l’impact psychologique de la gigantesque explosion de Tunguska survenue en Sibérie en juin 1908 amena les scientifiques russes puis soviétiques à élargir leur horizons beaucoup loin de ceux de leurs homologues européens qui demeuraient enfermés dans un carcan mental étroit et arbitraire. Dès les années 50, les scientifiques soviétiques étaient convaincus de la pluralité des mondes dans un univers trop vaste pour que l’occurrence de la vie et l’émergence d’une conscience eut lieu qu’une fois et dans un lieu unique.

Après la manipulation du COVID-19 et le risque d’une ou plusieurs guerres thermonucléaires, d’un crash économique et financier déguisé par les médias de masse en normalité, le risque d’une famine mondiale et d’une altération du génome humain par divers subterfuges liée à la prophylaxie, une nouvelle manipulation sur la thématique des extraterrestres ne pouvait être que la suite logique d’une année terrible où tout semble possible. On assiste donc à une convergence de faisceaux allant dans ce sens.

Ceci dit une confirmation positive de ce phénomène n’ajoutera rien de nouveau à ce qui est connu depuis 8000 ans et que la science officielle s’est efforcée de nier et de cacher soit par oblivion, soit pour préserver des privilèges de castes dominantes sur un cheptel humain asservi par un joug invisible mais bien réel.

