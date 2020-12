C’est un véritable scénario de film d’horreur qui se met en place. Les îles britanniques vont être isolées du monde d’ici peu de temps. En cause: une nouvelle mutation du Coronavirus que l’on présente comme la plus virulente et la plus contagieuse jusqu’ici. Est-ce une stratégie liée au marketing de la vaccination? On espère que c’est lié à la seconde hypothèse et donc le profit car venant de la bonne vieille Angleterre, un scénario catastrophe n’est pas du toit exclu en ces temps d’effondrement assumé du système économique mondial et des tentatives de substitution d’urgence de modèles générateurs de revenus.

Dans tous les cas, cela annonce les prémisses d’une année 2021 plus terrible que celle, fort étrange, de 2020.

Il est temps de chercher les vieilles pétoires du siècle dernier au grenier. L’ère des zombies est arrivée.

