À la veille de Noël, journée fériée en Syrie, des missiles de croisière Tomahawk lancés à partir de navires de guerre US au large de la méditerranée orientale et des avions de combat israéliens ont tenté de cibler des objectifs militaires syriens près de Masyaf, du port de Tartous et à Hama, déclenchant une riposte assez vigoureuse de la part de la Syrie et ses alliés. Cette fois des systèmes S-300 et S-400 (ceux servant à la défense aérienne de la base russe de Hmeimim) ont été activés.

Le passage d’avions de combat israéliens au dessus de Beyrouth au Liban a été fort bruyant.

Selon certaines informations, l’objectif de cette attaque à laquelle, outre Israël et les États-Unis, ont participé trois autres pays de l’OTAN seraient des positions de la force Al-Quds du Corps des Gardiens de la Révolution iranienne mais il semble que cette fois-ci, les russes ont très mal pris d’être à proximité des trajectoires de missiles de croisière BGM-109 Tomahawk V. De plus, il n’y aurait aucune présence militaire iranienne dans cette zone où se trouve une importante académie militaire et un centre de recherches scientifique affilié à l’armée syrienne.

