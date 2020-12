La menace du maréchal Khalifa Haftar à l’égard des forces turques déployées en Libye n’est pas tombé dans l’oreille de sourds.

Au lendemain d’un discours martial durant lequel Haftar promettait l’enfer à « l’occupant turc » en Libye, le ministre turc de la défense, le Chef de l’état-major des forces armées turques et les commandants de toutes les branches de l’armée turque ont débarqué en Libye droits dans leurs bottes. Le message est clair. La Turquie tient au maintien de sa zone d’influence en Libye et ne lâchera en aucun cas sa part dans le partage du gâteau libyen, d’autant plus qu’aucune autre puissance rivale, membre de l’OTAN ou non, n’est en mesure de peser de manière significative sur la scène libyenne.

Articles similaires