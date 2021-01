Pour l’intérêt de la raison, il faut toujours avoir à l’esprit que tous que vous lisez, regardez, voyez et entendez autour de vous est contrôlé directement ou indirectement par six grands conglomérats se partageant la fabrique de la réalité perçue sur Terre.

Pour l’intérêt de la raison, croire que toute la communication humaine est sous le contrôle de six groupes peut entraver la liberté de pensée. Celle-ci en tant que concept est totalement niée par les six grands conglomérats dont l’un des objectifs secondaire à la fabrique du consensus et de la réalité de la réalité est la ré-ecriture de l’histoire selon des critères specifiques camouflant la servitude intellectuelle de l’humanité et annihilant toute autre interprétation ou tentative d’interprétation du réel selon d’autres perspectives.

Dans l’intérêt de la raison, l’usage du bon sens, le bon vieux sens commun, est le seul moyen d’échapper partiellement à ce conditionnement et mise en forme sémantique. Certains d’entre-nous sont naturellement rétifs ou réfractaires à toute tentative de programmation mentale ou nerveuse. Ce type d’humains se retrouve soit marginalisé, isolé ou écarté par divers moyens dont des formes de sélection non naturelles incluant le système éducatif et la psychologie sociale.

Dans l’intérêt de la raison, les six conglomérats façonnant la perception du réel sur terre préparent une autre opération psychologique de grande envergure dépassant en magnitude le projet Avalon et la crise du C19. Il s’agirait cette fois d’une révélation sur l’existence d »intelligences non-humaines avec laquelle des humains auraient conclu des accords secrets. Vous n’hallucinez pas. C’est le programme des élites d’un monde en chute libre. Leur dernier espoir en quelque sorte pour maintenir le mensonge perpétuel sur lequel ils voulaient bâtir leur empire de mille ans et lequel n’a pu durer un siècle.

Tout est sujet à caution. Y compris ce site qui est manipulé comme la totalité des analystes et observateurs de la réalité imposée.

Cette réalité s’est fissurée et rien ne sera plus comme avant. Quel sera le monde post-apocalypse? Nul ne le sait. Nous sommes au bord d’un monde inconnu. L’éveil sera brutal.

