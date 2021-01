Le site Bellingcat, une société écran spécialisée dans le renseignement au profit des factions les plus belliqueuses et les plus corrompues de l’État profond appelle ses membres et les « internautes » à documenter et archiver l’ensemble des individus protestataires filmés ou photographiés à l’intérieur du capitole US afin de les poursuivre individuellement.

Bellingcat qui est au renseignement ce que l’ex-Blackwater est à la guerre est désormais utilisé pour traquer des citoyens américains labellisés comme des « terroristes domestiques » par le cacique Joe Biden, le pion imposé par le système de la fraude. Cela veut dire que des espions britanniques et européens mercenaires vont traquer des civils américains comme ils faisaient semblant de traquer des terroristes islamistes recrutées par leur employeurs. C’est du jamais vu.

Indépendemment de l’opinion ou de l’ideologie des protestataires que les médias aux ordres qualifient d’individus intoxiqués aux théories du complot, la Constitution américaine leur garantit l’entière liberté de croyance et d’expression.

l’État profond prépare t-il un camp d’internement similaire à celui, fort honteux, de Guantánamo Bay, pour les citoyens américains réfractaires à la propagande officielle ? Une option fort probable.

Jamais la liberté des Américains ne fut autant piétinée.

