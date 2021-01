Une femme a été déclarée morte après avoir reçu une balle dans le torse au sein du capitole. Elle aurait été ciblé par les agents chargé de la sécurité des lieux.

Par ailleurs, tous les disques durs et des documents de Nancy Pelosi, la présidente « démocrate » de la Chambre des représentants des États-Unis et ennemie acharnée de Trump, ont été subtilisés par des « manifestants » très bien organisés et structurés, qui se sont volatilisé au milieu de l’anarchie régnant à l’intérieur du capitole.

Le pouvoir au peuple: un manifestant posant comme un cow boy dans le bureau de Nancy Pelosi alias la sorcière après la mise à sac de son bureau.

Mike Pence, le vice-présidente de Donald Trump, n’a pas rallié l’État profond mais a toujours été une taupe du gouvernement de l’ombre à la Maison Blanche. Il a été placé sous très haute protection militaire. C’est lui qui a signé l’envoi de la Garde Nationale à Washington.

Des membres influents de l’État profond veulent désormais réserver un sort spectaculaire à Donald Trump, un peu comme la punition infligée a Gaddafi en Libye en 2011.

L’incident du capitole est clos mais l’Amérique est plus que jamais divisée et en proie à la sédition.

