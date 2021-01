Des informations non confirmées indiquent que Anthony Quinn Warner, l’homme qui a péri dans l’explosion de son camping car à Nashville, Tennessee, aurait été assassiné et que les exécuteurs de ce crime sont demeurés à l’hôtel Grand Hyatt de Nashville où ils ont mené grand train avant de quitter les lieux le 01/01/2021 en sautant du toit de cet hôtel avec des parachutes et disparaître dans un véhicule banalisé. La plupart des médias mainstream ont rapporté cette dernière information en l’interprétant comme un challenge de base jump effectués par deux parfaits inconnus. Or, nos sources affirment l’existence d’un lien direct entre ces deux individus et l’explosion de Nashville.

Très peu d’information sont disponibles sur cet incident fort mystérieux. On ne sait rien sur la nature de l’engin explosif improvisé ayant été utilisé. Une de nos sources écarte complètement l’usage du TNT, du C4, du Nitrate d’Ammonium, de la poudre noire ou du fuel et opterait plutôt pour un dispositif utilisant du gaz de type butane ou propane pour l’obtention d’un effet FAE (Fuel Air Explosive).

De toute évidence, l’explosion de Nashville serait lié à une opération clandestine menés par des membres de la communauté du renseignement US.

Articles similaires