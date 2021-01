Les géants du numérique ont entamé une gigantesque purge visant dans un premier temps tous les comptes et sites de la mouvance dite QAnon, puis ceux classés, désignés ou considérés comme « conspirationnistes » avant de s’attaquer à tout individu ne partageant pas béatement et avec le sourire la propagande de l’État profond.

Inutile de préciser que nous serons tous affectés par cette offensive en cours inédite contre la liberté d’expression dans le monde entier.

l’État profond vient d’ainsi de non seulement sonner la fin de la récréation mais de démontrer au grand jour que la plupart des géants du numérique sont des outils organiques de contrôle et de propagande lui appartenant sous la couverture commode de l’entrepreneuriat privé.

Cela prouve également que le phénomène QAnon dérange au plus haut point le système au point que ce dernier se mette à le combattre comme une menace supérieure à celle du « terrorisme »…Cet aspect de l’extension du domaine de la lutte démontre que QAnon est l’une des premières mouvances à remettre en cause la propagande du système depuis les mouvements révolutionnaires des années 70 et que certains éléments de la narration QAnon comportent des vérités impossibles à tolérer par le système dominant.

Les populations assommées par des décennies de propagande commencent à se rendre compte de l’immense supercherie de l’ensemble du système.

Il est temps de tout sauvegarder sur des supports de stockage physiques et se préparer à une exclusion de l’internet.

Des choses anormales sont signalées un peu partout et d’après des informations fort crédibles, ce ne sont pas des unités de la Garde Nationale US qui sont déployées à Washington D.C. mais des unités d’élite des forces armées US déployées à l’étranger. Des unités de la 82ème division aéroportée sont en état d’alerte maximale pour intervenir à Washington D.C., soit au coeur de l’Empire contre le nouvel ennemi intérieur, nouvelle dénomination des citoyens américains un peu plus éveillés que la caricature de Homer Simpson…

