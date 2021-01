* SLBM: Submarine Launched Ballistic Missile, Missile balistique lancé à partir d’un sous-marin.

Prochain objectif immédiat de Pyongyang : dépasser la barre des 200 ogives nucléaires. Pour la Corée du Nord, la dissuasion nucléaire est la « seule et unique garantie de sauvegarder l’histoire, le présent et l’avenir de la Corée du Monde dans un monde de « chiens enragés, de voleurs et de criminels psychopathes » (éditorial officiel de la 1ère radio nord-coréenne). Une référence presque explicite au clan Biden/Obama/Clinton/Bush qui est revenu aux affaires à Washington. Quelques jours auparavant, Kim Jong-Un qualifiait les États-Unis de « plus grand ennemi de la nation coréenne ».

