Une image d’artiste de l’objet mystérieux baptisé Oumuamua.

L’objet mystérieux Oumuamua ou 1l/2017 U1 est le premier objet d’origine interstellaire observé dans le système solaire. Il a été repéré le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS à Hawaï alors qu’il se trouvait à 0.2 unité astronomique de la Terre. Il est actuellement toujours dans le système solaire, entre Uranus et Neptune. Oumuamua n’est pas une comète et encore moins un astéroïde. Il ne ressemble à rien de ce que les astronomes ont pu observer. Sa trajectoire est hautement hyperbolique et sa vélocité de pré-entrée était estimée à 26 kilomètres par seconde. Son aspect très particulier, effilé, à un ratio de 5:1. Ce qui semble particulièrement rarissime pour les astéroïdes, les comètes et autres petits objets célestes déjà observés. L’objet est en rotation sur son axe à une vitesse optimale. Détail remarquable: son accélération est non-gravitationnelle. Oumuamua ne dégage aucune émission de gaz ou radiation, ne laisse derrière ou devant lui aucune traînée et semble n’absorbe aucune radiation. Il a survécu jusqu’ici au voyage interstellaire sans entrer en collision avec aucun autre objet ou amas de poussières et n’a pas été détruit par les pressions résultant de sa rotation.

Un éminent astrophysicien de Harvard avance l’idée que cet objet bien particulier puisse être le débris d’une civilisation extraterrestre avancée (Cf. Avi Loeb, Extraterrestrial: The First Sign of IntelligentbLife Beyond Earth, 245 pages, 2021) suscitant une trés vaste polémique qui n’est pas prête de s’éteindre.

Cet objet est-il naturel ou artificiel? Qu’en pensez-vous? À vos commentaires!

