Selon divers sites spécialisés et l’administration américaine du commerce extérieur, le Maroc a reçu des systèmes de défense aérienne de type « Patriot » des États-Unis.

La réception de systèmes MIM-104 Patriot par le Maroc est une des premières conséquences du rétablissement de ses relations très privilégiées avec Israël.

Le Maroc a toujours été dans la sphère d’influence occidentale et l’acquisition de batteries de « Patriot » de la part des États-Unis vise par dessus tout à éviter une éventuelle acquisition de systèmes chinois par ce pays d’Afrique du Nord mais également le renforcement de ses capacités militaires en prévision d’un nouveau rôle facilitant une nouvelle intervention US en Afrique.

L’acquisition par Rabat de drones Predator et de systèmes « Patriot » par l’entremise d’Israël et de deux pays du Golfe confirme la thèse d’une nouvelle reconfiguration stratégique en Afrique du Nord après des décennies de statu quo. Cette reconfiguration stratégique est favorisée par le contexte géopolitique fort instable du Maghreb marqué par la persistance de la guerre en Libye, une profonde crise économique et sociale affectant l’ensemble des pays de la région et l’absence manifeste de leadership en Algérie en dépit de sa redoutable machine de guerre.

